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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Drei Treffer in Hollywood

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 6vom 06.01.2026
Drei Treffer in Hollywood

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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 6: Drei Treffer in Hollywood

20 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Während einer Auktion in Los Angeles stoßen Allen und Ton auf jede Menge antike Waffen. Die beiden Raritätensammler wollen neben einer Muskete auch Schwerter ersteigern, die möglicherweise bereits mehrere Jahrhunderte überstanden haben.

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