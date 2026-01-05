Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 5: Truck-Makeover
20 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 12
Ein Fahrzeug zu kaufen, ohne sich den Motor näher ansehen zu dürfen, birgt ein hohes Risiko. Trotzdem wollen sich die "Auktion Hunters" dieses Schmuckstück unter den Nagel reißen. Auch die Konkurrenz - Allen und Ton entdecken ein bekanntes Gesicht - hat ein Auge auf den Truck geworfen.
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.