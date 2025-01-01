Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 109
44 Min.Ab 12

Eine Blinde findet ihre Mitbewohnerin zusammengebrochen vor und ruft die Rettungskräfte. Schon bald kommt der Verdacht auf, dass der Vermieter sie vergiftet hat. - Eine Mutter ist zuhause kollabiert, ihr Vater wirft dem Kindsvater vor, seine überforderte Freundin samt Baby vernachlässigt zu haben. - Eine 38-Jährige findet ihren Klavierschüler vor, der vor ihrem Haus von der Leiter stürzte. Handelt es sich hier um einen missglückten Einbruch?

