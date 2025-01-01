Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Der talentierte Mr. Richter

SAT.1Staffel 9Folge 18
Der talentierte Mr. Richter

Der talentierte Mr. RichterJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 18: Der talentierte Mr. Richter

44 Min.Ab 12

Eine Mutter findet ihren vor Monaten ausgezogenen Sohn plötzlich im Rollstuhl vor. Sie weiß nicht, wie es dazu kommen konnte, bis auch ihr anderer Sohn in Lebensgefahr gerät. - Eine Frau wird mit einem Messer im Bein eingeliefert. Ihre Schwester beschuldigt den Freund des Opfers der häuslichen Gewalt. - Eine Frau entdeckt den verunglückten Gefangenen-Transporter, den ihr Vater fährt. Von ihm fehlt jede Spur, aber Blut und ein JVA-Jogginganzug lassen das Schlimmste befürchten.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen