Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 18: Der talentierte Mr. Richter
44 Min.Ab 12
Eine Mutter findet ihren vor Monaten ausgezogenen Sohn plötzlich im Rollstuhl vor. Sie weiß nicht, wie es dazu kommen konnte, bis auch ihr anderer Sohn in Lebensgefahr gerät. - Eine Frau wird mit einem Messer im Bein eingeliefert. Ihre Schwester beschuldigt den Freund des Opfers der häuslichen Gewalt. - Eine Frau entdeckt den verunglückten Gefangenen-Transporter, den ihr Vater fährt. Von ihm fehlt jede Spur, aber Blut und ein JVA-Jogginganzug lassen das Schlimmste befürchten.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1