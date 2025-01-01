Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Rotlicht-Freundin

SAT.1Staffel 9Folge 15
Rotlicht-Freundin

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 15: Rotlicht-Freundin

44 Min.Ab 12

Eine Frau will sich mit ihrer Freundin treffen, findet aber nur deren Jacke in einer Blutlache. Was hat sich zugetragen? - Ein Mädchen bricht im Sportunterricht ohne erkennbaren Grund zusammen. Steckt dahinter eine Mobbingattacke einer gemeinen Mitschülerin? - Eine Schlagersängerin verliert im Tonstudio das Bewusstsein. Hat ihr ihre Konkurrentin K..-Tropfen verabreicht? Doch als die Kollegin die gleichen Symptome zeigt, stehen die Spezis vor einem Rätsel.

SAT.1
