SAT.1Staffel 9Folge 12
44 Min.Ab 12

Ein Mann wird von seiner Freundin bewusstlos und mit einer Eisenkette gefesselt in seiner Wohnung aufgefunden. Ein Gewaltverbrechen? Doch dann taucht die Ex-Freundin auf, und behauptet, dass es sich um ein Sexspiel gehandelt hat. - Eine hochschwangere Frau bangt um ihren Mann, der an Symptomen leidet, die einen Tumor vermuten lassen. - Bei den Umbauarbeiten in einem Yogastudio wird einer der Handwerker unter einem großen Wandspiegel begraben.

SAT.1
