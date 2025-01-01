Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Der Macho und die Maske

SAT.1Staffel 9Folge 112
Der Macho und die Maske

Der Macho und die MaskeJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 112: Der Macho und die Maske

44 Min.Ab 12

Schock für eine Mutter: Ihre Tochter ist wegen einer Gesichtsmaske verunfallt und hat sich schwer verletzt. Was stimmt mit der Maske nicht und wie konnte es zu dem Unfall kommen? - Nach einem Streit mit seinem Vater klagt ein Mann über Bauchschmerzen und tritt in einen Bleistift. Im Krankenhaus eskaliert die Situation. - Eine Mutter findet ihren schwerverletzten Sohn, doch während sie den Notruf wählt, verschwindet er spurlos. Die Retter stehen vor einem Rätsel.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen