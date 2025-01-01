Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 112: Der Macho und die Maske
Schock für eine Mutter: Ihre Tochter ist wegen einer Gesichtsmaske verunfallt und hat sich schwer verletzt. Was stimmt mit der Maske nicht und wie konnte es zu dem Unfall kommen? - Nach einem Streit mit seinem Vater klagt ein Mann über Bauchschmerzen und tritt in einen Bleistift. Im Krankenhaus eskaliert die Situation. - Eine Mutter findet ihren schwerverletzten Sohn, doch während sie den Notruf wählt, verschwindet er spurlos. Die Retter stehen vor einem Rätsel.
