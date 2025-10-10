Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 114vom 10.10.2025
Folge 114: Traktorterror

44 Min.Folge vom 10.10.2025Ab 12

Eine Mutter sucht verzweifelt nach ihrem Sohn, der mit seinem Cousin unterwegs sein soll. Als dieser bewusstlos und mit einem Bein unter einem Trecker gefunden wird, ahnt die Frau Schlimmes. - Eine Studentin kippt bewusstlos in der Uni um. Die Suche nach den Ursachen bringt für ihren Freund und den Arzt völlig ungeahnte Hintergründe zum Vorschein. - Eine Frau wird an der Waschstraße ihres Verlobten vom Zoll überrascht. Betreibt er dort Geldwäsche?

