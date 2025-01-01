Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 115: Skrupellose Gafferin
44 Min.Ab 12
Schock auf dem Rastplatz: Eine Frau sieht, wie das Auto ihrer Freundin von einem anderen Autofahrer brutal gerammt wird. Ganz offensichtlich wurde der Unfall bewusst herbeigeführt. - Beim Yogatraining verletzt sich eine Frau dramatisch, doch auch ihr allgemeiner Gesundheitszustand macht dem Klinik-Team Sorgen. - Ein Mann stürzt aus dem Fenster, Sekunden später taucht eine maskierte Gestalt im Fensterrahmen auf. War der Sturz etwa kein Unfall, sondern ein gezielter Anschlag?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1