Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 119: Heiße Ware
44 Min.Ab 12
Bei geöffneter Haustür findet eine Tochter ihre Mutter bewusstlos im Flur liegen. Ist sie das Opfer einer im Viertel grassierenden Einbruchsserie geworden? - Während der Arbeit stürzt ein Mann unglücklich in eine Reihe von Glasflaschen. Aufwändig müssen die Scherben aus der Haut gezogen werden. - Eine Mutter erhält den verzweifelten Hilferuf ihres ältesten Sohnes: Sein jüngerer Bruder liegt schwer verletzt an einem Gleis.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1