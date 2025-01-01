Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Heiße Ware

SAT.1Staffel 9Folge 119
Heiße Ware

Heiße WareJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 119: Heiße Ware

44 Min.Ab 12

Bei geöffneter Haustür findet eine Tochter ihre Mutter bewusstlos im Flur liegen. Ist sie das Opfer einer im Viertel grassierenden Einbruchsserie geworden? - Während der Arbeit stürzt ein Mann unglücklich in eine Reihe von Glasflaschen. Aufwändig müssen die Scherben aus der Haut gezogen werden. - Eine Mutter erhält den verzweifelten Hilferuf ihres ältesten Sohnes: Sein jüngerer Bruder liegt schwer verletzt an einem Gleis.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen