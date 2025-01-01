Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 121: Fit um jeden Preis
44 Min.Ab 12
Eine 43-Jährige findet ihren Sohn im Fitnessstudio seines Vaters - er klemmt unter einer schweren Hantel fest. Die Rettungskräfte müssen ihn befreien und herausfinden: War es ein Unfall oder ein heimtückischer Angriff? - Eine 36-Jährige läuft voller Panik in eine Glasscheibe. Ihre Schwester hat den Verdacht, ihr Ehemann könnte sie einschüchtern. - Eine Frau findet ihr Zuhause im Chaos vor. Im Bad entdeckt sie ihre Nichte, die sich trotz Schmerzen nicht helfen lassen will.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1