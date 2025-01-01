Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nicht ohne meinen Mann

SAT.1Staffel 9Folge 123
Nicht ohne meinen Mann

Folge 123: Nicht ohne meinen Mann

44 Min.Ab 12

Bei einer Zollkontrolle kommt es zu einem folgenschweren Fluchtversuch. Der Fahrer der Spedition verunfallt und verletzt sich dabei schwer. Doch in der Firma kennt niemand den Wagenlenker. - Nachdem eine Frau fast in eiskaltem Badewasser ertrunken ist, wird sie von ihrer Schwester mit schwersten Hautverbrennungen in die Klinik gebracht. Schnell stellt sich heraus, dass es heftige Probleme mit der Mitbewohnerin gab. Hat sie die Verletzte mit kochendem Wasser verbrüht?

