Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 127: Knall auf Fall zur Hochzeit
44 Min.Ab 12
Auf einem Rastplatz schießen zwei Unbekannte im Vorbeifahren auf den Pkw einer Frau. Die Autobahnpolizisten ermitteln, ob sie das Opfer eines gezielten Anschlags wurde. Doch dann nimmt der Fall eine überraschende Wende. - Ein Musiker ist bei einem Fahrradunfall schwer gestürzt. In der Notaufnahme entdeckt der Arzt Symptome, die nicht zu seinen Verletzungen passen. - Ein 17-jähriger Junge hängt bewusstlos mit halbem Oberkörper aus dem Fenster. Handelte es sich um eine Gewalttat?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1