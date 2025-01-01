Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 129: Hunger nach Aufmerksamkeit
44 Min.Ab 12
Als ihre magersüchtige Tochter im Freibad zusammenbricht, verliert eine Mutter ihr zweites Kind aus den Augen. Die Spezis erwartet ein Doppeleinsatz. - Als ihre Mutter mit dem Motorrad verunfallt, trifft eine Frau in der Notaufnahme auf ihren ebenfalls verletzten Vater. Kann es Zufall sein, dass ihre zerstrittenen Eltern gleichzeitig hier eingeliefert wurden? - Eine Frau sucht Unterschlupf bei einem Vertrauten und verschwindet spurlos. Ihre Cousine schaltet die Spezis ein.
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
