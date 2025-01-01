Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Nur nicht aus der Haut fahren

SAT.1Staffel 9Folge 130
44 Min.Ab 12

Bunte Kondome im Baum, tote Mäuse, ein verletzter Mann im Adamskostüm und eine 17-Jährige, die spurlos verschwunden ist. Die Spezis finden immer mehr kuriose Hinweise. - Eine Frau kommt nach einem Mountainbike-Unfall in die Notaufnahme. Neben den offensichtlichen Schürfwunden bemerkt der Arzt, dass die Frau Bauchkrämpfe unterdrückt. - Ein Hund wird vermisst und seine letzte Spur führt zu einer Garage, die von außen verbarrikadiert ist. Wurde das Tier absichtlich eingesperrt?

