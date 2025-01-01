Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Schaf im Wolfspelz

SAT.1Staffel 9Folge 132
Schaf im Wolfspelz

Schaf im WolfspelzJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 132: Schaf im Wolfspelz

44 Min.Ab 12

Albtraum einer Mutter: Ihre Tochter liegt halbnackt und verletzt auf einem Parkplatz, die zweite Tochter ist spurlos verschwunden. Der Fall spitzt sich dramatisch zu ... - Eine junge Frau findet ihren verletzten Freund, mit der Hand tief in seiner Hose! Bei der Untersuchung macht der Arzt erschreckende Entdeckungen ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen