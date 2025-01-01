Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 133
44 Min.Ab 12

Ein Mann wird von seiner Tochter und ihrem Freund angefahren. Dabei war er gerade selbst dabei, einen Notruf abzusetzen. - Eine Frau bringt ihre beste Freundin mit Ausschlag am ganzen Körper in die Notaufnahme. Die Mutter der Patientin ist verwundert, denn die Mädels sind eigentlich zerstritten. - Eine Frau sieht, wie eine Unbekannte aus einem Gebäude stürzt. Als sie dieser zu Hilfe kommen will, liegt am Unfallort jedoch ihr Lebensgefährte und von der Frau fehlt jede Spur.

SAT.1
