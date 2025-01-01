Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

In die Nesseln gesetzt

SAT.1Staffel 9Folge 134
In die Nesseln gesetzt

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 134: In die Nesseln gesetzt

44 Min.Ab 12

Ein zehnjähriges Mädchen findet beim Campen ihre Mutter benommen in einem Busch voller Brennnesseln liegen. Was ist passiert? Und wo ist ihr Vater? - Eine Frau wird bewusstlos, blutend und erbrechend aus einem wegfahrenden Auto vor der Notaufnahme abgelegt. Die Suche nach den Ursachen lässt auf völlig ungeahnte Aktivitäten der Patientin stoßen. - Wieso rasen die Mitglieder einer Coverband in das Auto ihrer Bassistin? Die Spezialisten müssen schon bald ein Leben retten.

