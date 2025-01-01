Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Hund ohne Durchblick

SAT.1Staffel 9Folge 136
Hund ohne Durchblick

Hund ohne DurchblickJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 136: Hund ohne Durchblick

44 Min.Ab 12

Ein Blindenhund kommt ohne sein blindes Frauchen nach Hause. Warum hat der eigentlich so treue Gefährte sie hilflos im Wald gelassen? - Ein Mann bricht in der Notaufnahme nach einem Motorradunfall zusammen. Und dann läuft alles anders, als erwartet - ein schwieriger Fall für die junge Ärztin Isabella! - Ein überladenes Hochregal in einer Lagerhalle kostet eine junge Mitarbeiterin fast das Leben. Wer hat das Regal trotz sichtbarer Warnschilder zu schwer beladen?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen