Auf Streife - Die Spezialisten

Hoch geflogen, tief gefallen

SAT.1Staffel 9Folge 141
Folge 141: Hoch geflogen, tief gefallen

44 Min.Ab 12

Die Verletzungen eines Mannes, der regungslos in einem Park aufgefunden wurde, stellen die Spezis vor ein Rätsel. Alles deutet darauf hin, dass er aus großer Höhe abgestürzt ist. - Ein Computerspiel-Programmierer wird mit starken Kopfschmerzen in die Klinik eingeliefert, wo er schließlich zusammenbricht. - Die Spezialisten werden in eine Schrebergartensiedlung gerufen. Der Fuß eines jungen Mädchens steckt in einer Bärenfalle. Dann hat sie plötzlich eigenartige Symptome.

SAT.1
