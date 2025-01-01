Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 142: Hinter verschlossenen Türen
44 Min.Ab 12
Albtraum für eine Mutter: Nachdem ihr Sohn den Kontakt zu ihr abgebrochen hat, liegt er nun schwer verletzt in seiner Wohnung. Die Retter entdecken Ungeheuerliches. - Nach einem Unfall mit heißem Teer wird ein Straßenarbeiter in die Klinik gebracht. Eigentlich ein Routinefall, doch plötzlich kämpft der Arzt um das Leben seines Patienten. - Die Suche nach einer Verletzten, die während eines Blind-Dates verschwunden ist, stellt die Retter vor eine gefährliche Herausforderung ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1