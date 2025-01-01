Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 143
44 Min.Ab 12

Nach einem verpatzten Besuch bei den Eltern seiner deutschen Freundin, erleidet ein Türke einen Zusammenbruch und setzt das Auto an die Leitplanke. Die Lage eskaliert, als die Eltern seiner Freundin an den Unfallort kommen. - Ein 17-Jähriger soll den Kiosk seiner Tante überfallen haben. Auf der Flucht wird er angefahren und muss ins Krankenhaus. - Eine Mutter findet ihren Sohn, den Juniorchef eines Unternehmens, mit einem Schraubenzieher im Bein im Treppenhaus seines Büros.

