Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 148: Verloren in der Wildnis
44 Min.Ab 12
Zwei wild campende Frauen werden vermisst, nachdem von ihnen kein Lebenszeichen mehr zu hören war. Eine intensive Suche beginnt, denn eine der beiden ist schwer erkrankt. - Ein Mann wird mit krebsrotem und geschwollenem Oberkörper in die Notaufnahme gebracht. - Schwieriger Einsatz für die Spezis: Ein junger Mann wird von seiner Verlobten ohne Bewusstsein neben der Kloschüssel gefunden. Hat er sich beim gemeinsamen Abendessen vergiftet?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1