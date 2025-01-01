Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 9Folge 148
Folge 148: Verloren in der Wildnis

44 Min.Ab 12

Zwei wild campende Frauen werden vermisst, nachdem von ihnen kein Lebenszeichen mehr zu hören war. Eine intensive Suche beginnt, denn eine der beiden ist schwer erkrankt. - Ein Mann wird mit krebsrotem und geschwollenem Oberkörper in die Notaufnahme gebracht. - Schwieriger Einsatz für die Spezis: Ein junger Mann wird von seiner Verlobten ohne Bewusstsein neben der Kloschüssel gefunden. Hat er sich beim gemeinsamen Abendessen vergiftet?

SAT.1
