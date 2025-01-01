Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 149
Folge 149: Amour fou

44 Min.Ab 12

Eine 24-Jährige entdeckt bei ihrer Rückreise aus Frankreich eine blinde Passagierin. Ihre eigene Schwester liegt bewusstlos auf der Ladefläche ihres Sprinters. Wie kommt sie in das Fahrzeug und was ist mit ihr passiert? - Auf der Suche nach ihrem Mann findet eine Frau dessen Bruder neben dem Familienauto mit eingeschlagenem Fenster. Dann taucht noch ein Video mit dem am Strand eingebuddelten Ehemann auf. Wie hängt das alles zusammen und was ist hier passiert?

SAT.1
