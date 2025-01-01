Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 149: Amour fou
44 Min.Ab 12
Eine 24-Jährige entdeckt bei ihrer Rückreise aus Frankreich eine blinde Passagierin. Ihre eigene Schwester liegt bewusstlos auf der Ladefläche ihres Sprinters. Wie kommt sie in das Fahrzeug und was ist mit ihr passiert? - Auf der Suche nach ihrem Mann findet eine Frau dessen Bruder neben dem Familienauto mit eingeschlagenem Fenster. Dann taucht noch ein Video mit dem am Strand eingebuddelten Ehemann auf. Wie hängt das alles zusammen und was ist hier passiert?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1