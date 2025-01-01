Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 150: Ultra verdächtig
44 Min.Ab 12
Eine Mutter ist bei ihrer Tochter und deren Freund eingeladen. Ihre schlimmsten Vorbehalte dem Ex-Fußball-Ultra gegenüber scheinen sich zu bewahrheiten, als sie ihre Tochter schwerverletzt am Boden findet. - Auf einem abgelegenen Rastplatz wacht eine Frau mit starken Kopfschmerzen in ihrem völlig verwüsteten VW-Bus auf und kann sich an nichts mehr erinnern. - Eine Frau bringt ihren Vater mit leichten Verbrühungen in die Notaufnahme. Der Mann scheint etwas zu verschweigen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1