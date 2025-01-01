Dienstwaffe entwendet. Täter flüchtigJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 22: Dienstwaffe entwendet. Täter flüchtig
44 Min.Ab 12
In einem Haus wurde ein zur Hilfe gerufener Polizist niedergeschlagen und seiner Waffe beraubt. Der Täter hat mutmaßlich die Tochter des Hauses entführt. Für die Spezis beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, um den gefährlichen Mann und die Tochter zu finden. - Ein 16-jähriges Mädchen leidet plötzlich an einer Allergie gegen Kupfer, obwohl sie keinen Kontakt dazu hatte. Noch bevor die Spezialisten dieses Rätsel lösen, verschlechtert sich ihr Zustand dramatisch!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
