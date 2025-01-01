Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Leben wie ein Hund

SAT.1Staffel 9Folge 23
Leben wie ein Hund

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 23: Leben wie ein Hund

44 Min.Ab 12

In Erwartung einer Geburtstagsüberraschung will eine Frau ihren Mann auf dem Hafengelände treffen. Doch als sie ankommt, liegt dieser bewusstlos am Boden. Sie weiß noch nicht, dass er von einem Menschen gebissen wurde. - Eine verwirrte Frau mit englischem Akzent liegt in einem RTW vor der Klinik. Doch ihr Freund klärt auf: Die Patientin ist Deutsche und seit drei Tagen spurlos verschwunden. - Als eine Mutter ihren Sohn im Kampfsportcenter abholt, ist dieser übel zugerichtet.

SAT.1
