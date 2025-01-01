Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 30
Die Patientin im Speckmantel

44 Min.Ab 12

Eine Frau bricht in einem Kleid, an dem Fleischstücke befestigt sind, in einem Möbelhaus zusammen. Was hat es mit dem Kostüm auf sich? - Ein Mann wird wegen einer stark blutenden Schnittverletzung an der Hand versorgt. Die Behandlung wird zum Ermittlungskrimi, als sich der Zustand des Patienten rapide verschlechtert. - Zwei Bewohner eines Selbstversorger-Hofs leiden unter akuten Vergiftungserscheinungen. Wurden sie Opfer einer Intrige?

