Auf Streife - Die Spezialisten

Onkel Jürgen dreht durch

SAT.1Staffel 9Folge 31
Folge 31: Onkel Jürgen dreht durch

44 Min.Ab 12

Ein Motorradfahrer flieht nach einem schweren Unfall vor der Polizei - scheinbar ohne Grund. Als seine Schwester auftaucht, müssen die Spezialisten nicht nur den Verwundeten finden, sondern auch ein Familiengeheimnis lüften. Ausgerechnet am Geburtstag seiner Frau verbrennt sich der Ehemann das Gesicht, hat zudem schwere Magenkrämpfe. Doch die angebliche Ursache ist offensichtlich gelogen. Was wollen Mann und Tochter um jeden Preis geheim halten?

