Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Warum hast Du mir das angetan?

SAT.1Staffel 9Folge 37
Warum hast Du mir das angetan?

Warum hast Du mir das angetan?Jetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 37: Warum hast Du mir das angetan?

44 Min.Ab 12

Nachdem ihr gekündigt wurde, ist eine 19-Jährige spurlos verschwunden. Ihre Mutter ist besorgt, denn sie weiß, dass der Chef ihrer Tochter ihr immer wieder nachgestellt hat. - Eine gelernte Köchin verbrennt sich in ihrer Küche. Der Arzt bringt ein extrem gesundheitsgefährdendes Verhalten seiner Patientin ans Licht. - Ein Ehemann tackert sich am Gartentisch fest. Was zunächst wie ein Haushaltsunfall aussieht, entpuppt sich als eine Schockreaktion auf ein schreckliches Ereignis.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen