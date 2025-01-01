Auf Streife - Die Spezialisten
Ein Mann findet seine Verlobte wenige Tage vor der Hochzeit bewusstlos und verletzt vor. Vor Ort ist auch ihr eifersüchtiger Ex - sowie der konservative Bruder des Bräutigams, der eh schon im Clinch mit der Braut lag, die sich für den Hochzeitsbesuch der anatolischen Großfamilie doch bitte ein Kopftuch überziehen soll. Alles sieht danach aus, als sei einer der zwei Konflikte gewalttätig eskaliert ...
