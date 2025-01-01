Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 43: Opas Heldentat
44 Min.Ab 12
Als zwei Polizisten zu einem Haus gerufen werden, finden sie ein Baby ohne Aufsicht vor. Wo sind die Großeltern, die eigentlich auf ihr Enkelkind aufpassen sollten? Blutspuren deuten auf ein Gewaltverbrechen hin. Die Tochter einer Frau ist seit über einem Jahr verschwunden. Nach einem Unfall wird sie ins Krankenhaus gebracht - mit einem Geheimnis im Gepäck, das ihr schwer auf der Seele lastet.
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
