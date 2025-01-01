Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Opas Heldentat

SAT.1Staffel 9Folge 43
Opas Heldentat

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 43: Opas Heldentat

44 Min.Ab 12

Als zwei Polizisten zu einem Haus gerufen werden, finden sie ein Baby ohne Aufsicht vor. Wo sind die Großeltern, die eigentlich auf ihr Enkelkind aufpassen sollten? Blutspuren deuten auf ein Gewaltverbrechen hin. Die Tochter einer Frau ist seit über einem Jahr verschwunden. Nach einem Unfall wird sie ins Krankenhaus gebracht - mit einem Geheimnis im Gepäck, das ihr schwer auf der Seele lastet.

