Auf Streife - Die Spezialisten

Kinder, Kohle, Karambolage

SAT.1Staffel 9Folge 44
Kinder, Kohle, Karambolage

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 44: Kinder, Kohle, Karambolage

44 Min.Ab 12

Ein 17-Jähriger mit der Bluterkrankheit verschwindet spurlos nach einem Unfall auf der Autobahn. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. - Ein Fensterputzer wird nach einem Absturz aus dem dritten Stock eingeliefert. War es ein Arbeitsunfall oder ein Anschlag? - Eine Single-Mutter verschwindet spurlos beim Date mit einem Unbekannten. Ihre Tochter hat die Verabredung über das Internet arrangiert. Alles deutet darauf hin, dass bei dem Treffen ein Gewaltverbrechen stattgefunden hat.

SAT.1
