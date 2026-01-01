Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Ohrensausen

SAT.1Staffel 9Folge 48
Ohrensausen

OhrensausenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 48: Ohrensausen

44 Min.Ab 12

Eine Frau wird auf einem Autobahnrastplatz beinahe überfahren und ist sich sicher: das war Absicht! Sie scheint das Opfer eines skrupellosen Stalkers zu sein. - Nach einem heftigen Skateunfall, der mit einer abgebrochenen Glasflasche im Oberschenkel endet, wird ein Jugendlicher in die Klinik gebracht. Schnell stellt sich heraus, dass er ein sehr großes Geheimnis hat, welches nur sein bester Freund zu kennen scheint ...

