Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Wandern, Wein und Weiber

SAT.1Staffel 9Folge 49
Wandern, Wein und Weiber

Wandern, Wein und WeiberJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 49: Wandern, Wein und Weiber

44 Min.Ab 12

Beim Wein-Wandern zum Teambuilding findet eine Frau ihre Mitarbeiterin verletzt auf dem Boden. Was ist passiert und wo ist die Schwester der Chefin, die auf einmal verschwunden ist? Zwei Mädchen kommen nach einer Explosion mit einem Chemiebaukasten in die Klinik. Doch schnell wird klar, dass die Geschichte des Unfallhergangs nicht stimmen kann. Ein Mann stürzt mit seinem Fahrrad. War es ein Schwächeanfall aufgrund seines erst kürzlich eingesetzten Herzschrittmachers?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen