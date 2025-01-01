Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 53: Der gute Samariter
44 Min.Ab 12
Als eine Frau aus dem Urlaub zurückkehrt, baut sie einen Unfall und wird ohnmächtig. Und plötzlich steht sie unter dem Verdacht, in illegale Machenschaften verwickelt zu sein. - Ein schwerverletzter Mann wird von einer Prostituierten in die Notaufnahme gebracht. Seine hinzugerufene Ehefrau muss sich fragen: Was hatte er auf dem Straßenstrich verloren? - Als eine Frau sieht, wie ihre Nachbarin einen Notruf per Morsezeichen absetzt, eilt sie ihr zu Hilfe.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
