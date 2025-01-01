Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 54: Die Platzreifeprüfung
44 Min.Ab 12
Eine Mutter wird auf einen Golfplatz gerufen: Dort soll ihr minderjähriger Sohn mehrere Spinde aufgebrochen haben. Als wenig später ein verletzter Golfer gefunden wird, erhärtet sich der Verdacht immer mehr. - Ein Familienvater erleidet beim Bügeln eine Verbrennung. Auch seine Partnerin rätselt darüber, was zu seinem Schwindel geführt hat. - Ein Mädchen wird völlig benommen von ihrer Mutter in einer Bar aufgefunden. Hat ihr älterer Freund sie abgefüllt, um sie gefügig zu machen?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1