Auf Streife - Die Spezialisten

Aus Frust mach Rost

SAT.1Staffel 9Folge 55
Aus Frust mach Rost

Aus Frust mach RostJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 55: Aus Frust mach Rost

44 Min.Ab 12

Nach einer Ehekrise und einem besorgniserregenden Pocket Call ihres Mannes muss Jessica befürchten, dass dieser auf Abwege geraten ist und in einem Industriegebiet verblutet. - Eine Teenagerin kommt verletzt und benommen in die Notaufnahme. Sie und ihr Freund verstricken sich bezüglich des Unfall-Ablaufs aber in Widersprüche. - Als eine Frau ihren Sohn vom Fußball abholen will, findet sie ihn ohnmächtig unter der Dusche. Dann taucht der Trainer auf - mit blutiger Nase!

