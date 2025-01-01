Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 55: Aus Frust mach Rost
44 Min.Ab 12
Nach einer Ehekrise und einem besorgniserregenden Pocket Call ihres Mannes muss Jessica befürchten, dass dieser auf Abwege geraten ist und in einem Industriegebiet verblutet. - Eine Teenagerin kommt verletzt und benommen in die Notaufnahme. Sie und ihr Freund verstricken sich bezüglich des Unfall-Ablaufs aber in Widersprüche. - Als eine Frau ihren Sohn vom Fußball abholen will, findet sie ihn ohnmächtig unter der Dusche. Dann taucht der Trainer auf - mit blutiger Nase!

Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
