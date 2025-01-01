Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Entführung mit mehreren unbekannten

SAT.1Staffel 9Folge 66
Entführung mit mehreren unbekannten

Entführung mit mehreren unbekanntenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 66: Entführung mit mehreren unbekannten

44 Min.Ab 12

Vor den Augen einer Frau findet die mysteriöse Entführung einer Unbekannten statt. In die Tat scheint auch ihr Mann darin verwickelt zu sein. Dann kommt es plötzlich zu einer überraschenden Wendung ... - Der Vater einer TikTokerin wird mit Herzinfarkt und voller Farbe ins Krankhaus eingeliefert. Ist er den Feinden seiner Tochter zum Opfer gefallen?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen