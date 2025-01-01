Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 67: Nicht ohne meinen Daumen
44 Min.Ab 12
Ein Azubi verliert bei einem Arbeitsunfall an einer Säge seinen Daumen. Dann der nächste Schock: der abgetrennte Daumen ist plötzlich verschwunden. - Eine Frau erwacht in der Notaufnahme, ihr Gedächtnis ist komplett ausgelöscht. Was ist der Frau zugestoßen? - Der Sturz eines werdenden Vaters wirft Fragen auf. Als dessen hochschwangeren Frau plötzlich ein Zahn ausfällt, steht häusliche Gewalt im Raum.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1