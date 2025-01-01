Schritt für Schritt aus dem TrittJetzt kostenlos streamen
Folge 70: Schritt für Schritt aus dem Tritt
44 Min.Ab 12
Eine Frau will ihren Mann zur Rede stellen, weil er sich am gemeinsamen Konto vergriffen hat. Doch als sie ihn schwer verletzt entdeckt, befürchtet sie, dass ihm die prekäre familiäre Situation über den Kopf gewachsen ist. - Einem Mann ist der plötzliche sportliche Ehrgeiz seines Lebenspartners nicht geheuer. - Die Schuhe eines Mädchens stehen am Rheinufer. Doch wo ist die Jugendliche? Als der Ex-Freund die Stimme eines fremden Mannes über ihr Handy reden hört, wächst der Druck.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
