Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Schritt für Schritt aus dem Tritt

SAT.1Staffel 9Folge 70
Schritt für Schritt aus dem Tritt

Schritt für Schritt aus dem TrittJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 70: Schritt für Schritt aus dem Tritt

44 Min.Ab 12

Eine Frau will ihren Mann zur Rede stellen, weil er sich am gemeinsamen Konto vergriffen hat. Doch als sie ihn schwer verletzt entdeckt, befürchtet sie, dass ihm die prekäre familiäre Situation über den Kopf gewachsen ist. - Einem Mann ist der plötzliche sportliche Ehrgeiz seines Lebenspartners nicht geheuer. - Die Schuhe eines Mädchens stehen am Rheinufer. Doch wo ist die Jugendliche? Als der Ex-Freund die Stimme eines fremden Mannes über ihr Handy reden hört, wächst der Druck.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen