Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 71: Schwere Lieferung
44 Min.Ab 12
In einer Lagerhalle wird ein Mitarbeiter unter Paketen begraben. War es ein Unfall oder Absicht seines Kollegen? - Eine Frau stürzt mit dem Rad und kommt in die Notaufnahme. Der Arzt entdeckt blaue Flecken am Körper des Mädchens, die nicht vom Sturz herrühren können. Was hat ihre Familiengeschichte mit den Verletzungen zu tun? - Ein E-Sportler liegt bewusstlos in den Scherben einer Schnapsflasche. Hat er ein Alkoholproblem oder steckt etwas ganz anderes dahinter?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1