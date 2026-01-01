Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 72
44 Min.Ab 12

Zwei Beamte finden in der Wohnung eines wegen Diebstahls vorbestraften Mädchens Hehlerware. Ist es rückfällig geworden? - Ein 17-Jähriger wird wegen eines Oberschenkelbruchs behandelt und behauptet, hingefallen zu sein. Doch bald wird klar, dass die Verletzung Folge einer Gewalteinwirkung war. - Die Spezis werden zu einem Haus gerufen, in dem die Besitzerin einen Eindringling mit einem Spaten niedergeschlagen hat. Doch der Mann behauptet, sie aus dem Internet zu kennen.

