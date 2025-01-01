Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dönerspiessrutenlauf

Die Spezialisten bekommen es diesmal mit einem sehr skurrilen Fall zu tun: Einem verletzten Mann steckt ein Dönerspieß im Unterschenkel. Handelt es sich um einen Unfall oder ein Verbrechen? Ein Schmelzer wird mit schweren Verbrennungen in die Klinik eingeliefert. Verdächtige Symptome stellen die Spezialisten vor ein Rätsel. Als sich der Zustand des Mannes rapide verschlechtert, geht es plötzlich um Leben und Tod ...

