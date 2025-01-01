Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 78: Meine Liebe, mein Verein
44 Min.Ab 12
Ein Amateurfußballer verschwindet auf einem Rastplatz, kurz bevor er seinen ersten Vertrag bei einem Profiverein unterschreiben soll. Als in seinem Auto jede Menge Geld gefunden wird, kommt ein schlimmer Verdacht auf: Ist der Sportler Opfer einer gewissenlosen Wettmafia geworden? Ein Unfallpatient gibt dem Notaufnahme-Arzt Rätsel auf: Seine Verletzungen erklären nicht, weshalb der Mann wie im Delirium wirkt und Angstzustände hat.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
Copyrights:© SAT.1