Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Sex und andere Missgeschicke

SAT.1Staffel 9Folge 84
Sex und andere Missgeschicke

Sex und andere MissgeschickeJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 84: Sex und andere Missgeschicke

44 Min.Ab 12

Eine Frau wird von ihrem Freund auf allen Vieren auf der Rückbank des Nachbarsautos aufgefunden und kann sich nicht bewegen. Und sie ist nicht die einzige Verletzte auf dem Grundstück. - Eine Jugendliche wird mit massiven Schmerzen und Fieber in die Klinik gebracht. Als sich die Symptome bedrohlich ausweiten, muss der Arzt zu ungewöhnlichen Mitteln greifen. - Ein verletzter Mann verschwindet nach einem schweren Unfall auf einem Autobahnparkplatz spurlos von der Unfallstelle ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen