Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Lenis Träume

SAT.1Staffel 9Folge 85
Lenis Träume

Lenis TräumeJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 85: Lenis Träume

44 Min.Ab 12

Eine Mutter findet ihre Tochter verunfallt in einem fremden Auto vor. Die Spezis stellen schnell fest, dass sie nicht gefahren sein kann. - Eine Frau bringt ihre verletzte Freundin in die Notaufnahme, die angeblich einen Putzunfall hatte. Doch warum will sie nicht, dass ihr Mann ins Krankenhaus kommt? - Eine Mutter findet die Exfreundin ihres Sohnes mit Verätzungen und einer Kopfwunde auf einem fremden Grundstück. Das Fahrrad ihres Sohnes ist auch da, aber er ist verschwunden.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen