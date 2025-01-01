Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Familiäres Fingerspitzengefühl

SAT.1Staffel 9Folge 86
Familiäres Fingerspitzengefühl

Familiäres FingerspitzengefühlJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 86: Familiäres Fingerspitzengefühl

44 Min.Ab 12

Eine Frau findet ihren bewusstlosen Freund auf - und ihm fehlt ein Finger! Wurde ihm dieser im Streit mit seinem Chef oder seinem Stiefsohn absichtlich abgetrennt? - Ein Mann hat kurz vor einem Schäferstündchen mit seiner Freundin eine heftige allergische Reaktion. Wie kam es dazu? - Eine Frau versucht einen Zollbeamten abzuwimmeln, der die ausstehende KFZ-Steuer eintreiben möchte. Doch dann ertönt ein Poltern aus der Wohnung und eine Fremde liegt bewusstlos am Boden.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen