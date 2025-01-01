Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 90: Eingebläut
44 Min.Ab 12
Eine Eisdielenbesitzerin befürchtet, dass ihr ein Querulant aus Rache schaden will und deswegen ihre Tochter vergiftet habe, da diese sich übergibt - in blau! - Ein Mann war übers Wochenende an einem unbekannten Ort und wird nun von seiner Freundin verletzt in die Klinik gebracht. - Bei einem Kletterausflug stürzt die Streberin der Berufsschulklasse aus unerfindlichen Gründen ab. Wurde sie von ihren Mitschülern in die Tiefe gestoßen oder steckt etwas anderes dahinter?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
