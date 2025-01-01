Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 10
44 Min.Ab 12

Eine Studentin bringt einen Karton mit einer gefundenen Vogelspinne auf die Wache Köln-Mülheim. Doch als sie den Karton öffnet, ist die Spinne verschwunden! - Vor der Wache hockt ein nackter Mann im Gebüsch und erhofft Hilfe: Eine Prostituierte hat ihn verführt und dann abgezockt! - In einer Senioren-WG wird gestohlen. Hat die Pflegerin was damit zu tun? - Die Mutter eines 28-Jährigen ist sich sicher: Ihr Sohn wird von einer Verrückten gestalkt!

